Tuttosport: “L’ultima di Italiano al Franchi, ma non solo, si preannuncia l’addio per diversi giocatori”

La 150esima panchina in Serie A, con un totale di 158 partite, 77 vittorie, 33 pareggi e 48 sconfitte alla guida della Fiorentina. Oggi contro il Napoli sarà l’ultima partita al Franchi per Vincenzo Italiano, che mira a chiudere in bellezza raggiungendo l’8° posto e qualificandosi per la Conference League 2024/25. Ma il grande sogno è tornare con un trofeo da festeggiare, quello che i viola contenderanno all’Olympiacos ad Atene il 29 maggio. Il tecnico siciliano non ha parlato ieri, lo farà stasera dopo la gara e poi mercoledì prossimo al Viola Park in conferenza, durante il Media Day organizzato dalla UEFA. È facile immaginare l’emozione che lo accompagnerà, così come il fatto che molti a Firenze sentiranno la sua mancanza. Si preannuncia l’addio anche per diversi giocatori: Bonaventura e Belotti al rientro, Quarta e Castrovilli, Arthur e Koaumé. Anche Gonzalez e Milenkovic, nonostante i contratti lunghi, potrebbero partire se arriveranno offerte allettanti per loro e per la società, che dopo la finale di Atene dovrà spiegare ai tifosi il nuovo progetto e come sarà. Infine, sarà l’ultima partita per la Curva Fiesole, prima del trasferimento temporaneo in Ferrovia l’anno prossimo per i lavori. Tutto questo è riportato da Tuttosport.

Probabile formazione Fiorentina-Napoli