Dalla Grecia riportano: "L'Olympiakos è sulle tracce di Pablo Marì per rafforzare la difesa"

Il centrale spagnolo è diventato una semplice alternativa e potrebbe optare per andare in Grecia a giocare

Secondo quanto riportato dal portale greco thrylos24.gr, il difensore viola Pablo Marì, giunto a gennaio dal Monza su richiesta di Palladino, potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare in Grecia con la maglia dell'Olimpiakos. Il difensore spagnolo piace molto al direttore sportivo greco Gaspar che lo avrebbe inserito in testa tra i preferiti per la retroguardia del club del Pireo per affrontare la Champions e questo potrebbe ingolosire il difensore che ha perso il posto da titolare con Pioli a vantaggio di Comuzzo, di conseguenza potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con continuità.