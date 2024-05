Jovetic: “Ho ancora casa a Firenze. Quando ero all’Inter c’è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina”

Stevan Jovetic ha parlato a Sky Sport, il giocatore dell’Olympiakos sarà avversario della Fiorentina nella finale di Atene, queste le sue parole:

“A Firenze ho vissuto cinque anni meravigliosi, fuori e dentro il campo. Ancora oggi mi vengono belle emozioni quando ripenso a Firenze. Sono molto felice quando la Fiorentina e le mie ex squadre fanno bene. Questa finale sarà speciale, purtroppo alla fine uno dei due non sarà felice. A Firenze mi sono sentito molto amato, forse mai mi sono sentito altrettanto amato come lì nel resto della mia carriera, solo in Nazionale. C’è stata una possibilità che tornassi a Firenze, mi sembra quando ero all’Inter. Alla fine, però, non se ne fece di nulla. Mi dispiace perché a Firenze avevo dato tanto, sarei tornato volentieri.

Prima della doppietta al Liverpool ci fu il gol allo Sporting, che mi diede fiducia. Poi feci doppietta al Liverpool e anche al Bayern. Era il mio secondo anno a Firenze e in Italia. Fu molto buona, con ottimi numeri. Se non mi fosse fatto male…Avrei potuto fare di più. Poi tornai dopo il lungo stop, al primo anno post infortunio feci comunque 15 gol, altrettanti quello dopo. Purtroppo ne ho avuti diversi di problemi muscolari nella mia carriera che mi hanno fatto perdere tante partite. Ho ancora casa a Firenze. E se faccio gol non festeggio. Cercherò di controllarmi nel caso facessi gol”

