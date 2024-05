Attenzione tifosi viola, i tifosi dell’Olympiakos saranno tutti al Pireo, va evitata quella zona

Tempo di mettersi in marcia. Oggi partiranno i primi tifosi della Fiorentina con direzione Atene. Toccherà a quelli che hanno scelto viaggi un po’ più lunghi, in traghetto o con scali aerei distanti dalla Grecia. La maggior parte si muoverà nella giornata di domani, mentre chi ha scelto i charter o ha avuto la fortuna di trovare un volo diretto in giornata partirà direttamente mercoledì, nelle prime ore della mattina. Proviamo così a mettere insieme tutte le informazioni utili per chi si recherà ad Atene.

La capitale greca offrirà ai visitatori e agli abitanti della città una vera e propria festa del calcio con numerose attività e un programma ricco di appuntamenti. Il Fan Festival della Uefa Europa Conference League sarà allestito in Piazza Kotzia, di fronte al Municipio di Atene. La storica piazza nel cuore della capitale greca è nota per la sua architettura neoclassica ed è il punto di riferimento per abitanti e turisti. La due giorni di festeggiamenti si aprirà alle 10 (ora locale) di domani e proseguirà fino alle 22, mentre nel match day le attività si svolgeranno dalle 10 alle 18.

La partecipazione è gratuita. Nel campo a cinque allestito in piazza ci sarà un fitto programma di appuntamenti, tra cui una partita tra le Legends 2004 e i bambini della Uefa Foundation del calcio greco che si terrà mercoledì 15. I tifosi viola inoltre potranno scattare una foto con il trofeo, partecipare a una serie di giochi e attività interattive, mentre i dj locali intratterranno i tifosi dal palco con djset in entrambi i giorni. Sarà possibile anche rifocillarsi con prodotti locali. Chi arriverà in Grecia con anticipo potrà anche recarsi in piazza Jacqueline de Romilly, nel quartiere di Thissio, dove è esposta una copia gigante del trofeo.La Uefa ha diramato anche una serie di regole da rispettare da parte dei tifosi che arriveranno ad Atene.

Sarà necessario – chiaramente – essere forniti di un documento d’identità originale. Per accedere allo stadio si potranno indossare solo maglie di Olympiakos e Fiorentina (o con i colori sociali dei due club), non saranno ammesse nell’impianto borse di dimensioni superiori al formato A4 (chi dovesse averne una di misure più grandi potrà sfruttare il servizio di custodia presente nella Fan Zone e ritirarla a fine partita), mentre sarà possibile portare un piccolo power bank, non più grande del proprio telefono cellulare. All’interno dello stadio non sarà consentito fumare, nemmeno sigarette elettroniche e tabacco riscaldabile. Ai tifosi delle due squadre è poi dedicata una Fan Zone (dove si potrà accedere solo con il biglietto dello stadio).

Quelli dell’Olympiakos si ritroveranno al Sef, lo Stadio della Pace e dell’Amicizia situato proprio al Pireo. Il meeting point riservato ai tifosi della Fiorentina è invece collocato all’Oaka, il complesso sportivo olimpico a nord della città. Di fatto il posto ideale per trascorrere in sicurezza le ore che porteranno alla partita. Previsti anche qui spettacoli dal vivo, punti di ristoro e attività d’intrattenimento. La Fan Zone viola dista 9 chilometri dallo stadio. Con il bus navetta messo a disposizione dall’organizzazione si impiegheranno 20 minuti per il trasferimento.

Capitolo spostamento dall’aeroporto. La soluzione migliore è prendere il treno ed arrivare alla fermata Neratziotissa. Con la metropolitana si dovrà poi scendere alla fermata Irini, da dove sarà possibile arrivare a piedi alla Fan Zone dell’Oaka. E’ anche la soluzione più sicura, perché il percorso si snoda a nord della città. I tifosi dell’Olympiakos saranno tutti in zona Pireo, nella parte sud. L’obiettivo primario resta quello di non dare vita a incroci pericolosi per le vie della città. Lo scrive La Nazione

RANIERI E QUEL CAMBIO A PRAGA PRIMA DEL GOL DI BOWEN