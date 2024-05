Ranieri e quel cambio a Praga: “Ero stremato e sono uscito a 5 minuti dalla fine, che peccato…”

Luca Ranieri è uno dei simboli del ciclo di Vincenzo Italiano. Da emarginato a (spesso) titolare il passo non è stato brevissimo, ma la crescita non si è mai arrestata. Il rinnovo fino al 2026 lo lascia tranquillo per il futuro, di fatto è uno dei pochi sicuro di rimanere a Firenze anche la prossima stagione. Ma parlando con Luca, un cruccio ce l’ha. Forse quell’episodio non se lo ricorderanno in tanti, ma nella storia recente della Fiorentina è cruciale. Minuto 84 della finale dello scorso anno contro il West Ham. Ranieri si accascia a terra in preda ai crampi. Fin lì aveva giocato una partita sontuosa. Troppa la voglia di finire la gara, ma le gambe non rispondono più. Cambio con Igor inevitabile.

Pochi minuti e la Fiorentina prende l’imbucata che gli costa la coppa. «Fu un peccato essere uscito a cinque minuti dalla fine –ricorda il difensore gigliato –, volevo continuare ma ero stremato. Per me era la prima finale, non fu facile. Siamo stati bravi a concederci la rivincita. Siamo sicuramente più pronti, quest’anno dobbiamo portarla a casa».

Il percorso, dicevamo, è un orgoglio per lui e la Fiorentina. Oggi Ranieri è affidabile. Una certezza, seppur con un rendimento in leggera flessione nelle ultime settimane. «C’è tanta soddisfazione, arrivo da tanta gavetta che mi è servita. Siamo qui per lottare, ci meritiamo di portare a casa questa coppa». Ogni risposta non prescinde da quel chiodo fisso. Mettere sull’aereo quella benedetta coppa e portarla a Firenze.

Ad Atene ci saranno circa 10mila fiorentini, più o meno 40mila saranno distribuiti tra stadio ‘Franchi’ e Viola Park. C’è un’onda viola che soffia dietro i ragazzi di Italiano per provare a regalarsi una notte indimenticabile. «La spinta c’è sempre stata da inizio anno, i tifosi non ci hanno mai lasciati e possiamo solo ringraziarli. Sembrerà banale, ma faremo di tutto per portare a casa questo trofeo che Firenze merita». Lo scrive La Nazione

