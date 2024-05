Di Marzio: “Palladino ha fatto un patto con Galliani, o Fiorentina o resta a Monza”

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport il prescelto per la panchina viola sarebbe Raffaele Palladino, ecco le sue parole: “Galliani e Palladino si sono incontrati, hanno parlato e hanno stretto un patto, il tecnico o va a Firenze al posto di Italiano che è il primo nome per il Bologna o rimane a Monza. A fine mese ne sapremo di più, di sicuro l’alternativa Aquilani rimane viva”.