Olympiakos, Kovacevic: “Fiorentina? Grande squadra, l’affrontiamo con rispetto. Italiano la porta in alto”

L’ex attaccante di Juventus e Lazio ed attuale direttore sportivo dell’Olympiakos, Darko Kovacevic, ha parlato in vista della finale di Conference League, la quale si giocherà il 29 maggio. Una squadra greca si ritrova nella fase finale di un torneo europeo dopo ben 53 anni, calcando un palco importante insieme alla Fiorentina, anch’essa finalista. Le parole del ds riportate da Gianlucadimarzio.com:

“In Europa non si sa mai, sono sempre partite difficili contro avversari forti, per noi è un sogno giocare questa finale. L’Olympiacos è una grande società, con una tradizione vincente, e giocare una finale europea è importantissimo per tutto il popolo greco. Abbiamo un presidente che ci supporta sempre, che ama molto il club. Contro la Fiorentina ci aspetta una bella partita contro una grande squadra. Speriamo di poter alzare questo trofeo: abbiamo una rosa con buoni giocatori, di talento e che difendono i nostri colori”

Ha poi aggiunto: “È una grande squadra con giocatori di talento come Milenkovic, Arthur, Gonzalez e Beltran, ma anche il portiere Terracciano: l’affronteremo con rispetto. Ha un allenatore bravo che la sta portando in alto e che la sta facendo giocare un buon calcio. Se potessi chi le toglierei? Prima ne ho nominato qualcuno, come Gonzalez che è un grandissimo giocatore, Milenkovic lo conosco da tanto ed è un ottimo difensore, oltre ad essere un bravo ragazzo”.

UNA BELLA NOTIZIA: CAGLIARI-FIORENTINA DOVREBBE ESSERE GIOCATA GIOVEDÌ SERA ALLE ORE 20.45