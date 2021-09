Sconcerti: “Inter? Rispetto all’anno scorso ha segnato più gol, arriva in porta in 10 modi diversi”

Il giornalista Mario Sconcerti ha scritto oggi un articolo sul Corriere della Sera dove ha parlato dell’Inter, reduce dal 6 a 1 di ieri contro il Bologna e prossima avversaria della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“L’Inter già rispetto all’anno scorso ha segnato di più. Quest’anno ha segnato 15 gol in 4 partite, un anno fa erano ad 11. In Italia la media di 4 gol a partita è inaudita. Si vede qualcosa di vasto. Con Lukaku l’Inter era più forte, ma meno rappresentabile. Oggi arriva in porta in 1o modi diversi, il più importante è Lautaro”.

