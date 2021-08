Corriere della Sera, Berardi vuole la cessione. Nessun offerta ufficiale: il Sassuolo chiede 40 milioni di euro

Domenico Berardi ha chiesto la cessione al Sassuolo. Ecco quanto riportato sulle pagine dell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. L’esterno della Nazionale, in Emilia dal 2012, avrebbe chiesto all’ad Carnevali di essere ceduto. Gli agenti del giocatore sono a lavoro: sondate come possibili destinazione Fiorentina e Atalanta. Tanti gli apprezzamenti, ma nessun offerta ufficiale. Il Sassuolo per liberarlo chiede 40 milioni, cifra che scoraggia le pretendenti.

