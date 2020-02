Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, ha parlato così a Radio Bruno Toscana, queste le sue parole:

“Commisso ha chiesto alla Lega un regolamento per limitare le commissioni agli agenti sui trasferimenti, perchè anche in estate la Fiorentina ha cercato Tonali, ma a causa di queste folli richieste degli intermediari, il prezzo è schizzato alle stelle.

Secondo me Chiesa rimarrà a Firenze. A breve arriverà il rinnovo e non ci sono le condizioni per la cessione che accontenti tutti. Stadio? La Fiorentina vorrebbe uno stadio di 45 mila posti e per raggiungere questo il progetto dovrebbe essere alzato di sei metri e questo è reso impossibile da varie problematiche con l’aeroporto. La Mercafir sta svanendo perché bisognerebbe scavare per fare lo stadio dei sogni della Fiorentina ma sappiamo quanto sia costoso e problematico in una città come Firenze”