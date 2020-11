Sconcerti: “Uno dei problemi di Pirlo è che Chiesa e Bernardeschi sono due grandi mezzi giocatori”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha scritto l’editoriale sulle pagine del Corriere della Sera, eccone un estratto dove parla dei due ex giocatori della Fiorentina Chiesa e Bernardeschi. Le sue parole:

“(…) Il Milan è un porto sicuro, gioca bene, è continuo. Ha la sfacciataggine educata della squadra borghese, sono quelli sempre puliti e bravi come il suo allenatore, rappresentano la vera diversità in un’epoca di malattia, quindi disattenta e sorprendente. Conte vince a Sassuolo varando il settimo centrocampo diverso, con Barella davanti alla difesa e Darmian al posto di Hakimi, cioè sceglie il molto semplice. Ma va avanti per tentativi. Pirlo vorrebbe la stessa cosa, ma ha grandi mezzi giocatori come Chiesa, Bernardeschi, forse Arthur, lo stesso Dybala, lo stesso Kulusevski, riempito di nozioni tattiche che il suo fisico non concepisce. Una Juve che non capendo reagisce come con Sarri, snobba l’impegno, ognuno lascia che sia l’altro a decidere (…)”

NO INVESTIMENTI A GENNAIO, SOLO ACQUISTI A BASSO COSTO. PRADE’ E PRANDELLI FINO A GIUGNO. ALLA SQUADRA MANCA GRINTA