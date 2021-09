Bocci: “Con Berardi al posto di Sottil primo tempo sarebbe stata vittoria netta contro l’Inter”

Il giornalista Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Credo che il regista titolare della squadra sia Pulgar per il momento, magari potranno anche giocare insieme con Torreira. La Fiorentina vista nel primo tempo vince facilmente a Udine, quella vista nel secondo farebbe difficoltà con chiunque. Se contro l’Inter ci fosse stato Berardi il primo tempo sarebbe finito diversamente e la squadra viola avrebbe fatto più gol. Sia chiaro, non sto bocciando Sottil ma non è ancora un giocatore importante, lo potrà diventare nel giro di qualche anno” conclude Bocci.

