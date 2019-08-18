Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"
Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche pa...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 12:32
Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche partite di campionato. Sono molto legato a Vincenzo Montella, l’allenatore dell’ultimo trofeo alzato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alzammo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, poi ciò che arriva in più sarà il benvenuto".