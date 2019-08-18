Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"

Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche pa...

Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche partite di campionato. Sono molto legato a Vincenzo Montella, l’allenatore dell’ultimo trofeo alzato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alzammo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, poi ciò che arriva in più sarà il benvenuto".