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Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato"

Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 12:32
Galliani: "Mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato" -
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Galliani
Corriere Della Sera
Monza Calcio
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Ecco le parole di Adriano Galliani sul giornale il Corriere della Sera: "Sono contento di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, però mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche partite di campionato. Sono molto legato a Vincenzo Montella, l’allenatore dell’ultimo trofeo alzato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alzammo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, poi ciò che arriva in più sarà il benvenuto".

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