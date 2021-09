Capello: “I procuratori sono i veri padroni del calcio. Non esiste più il senso di appartenenza”

Fabio Capello, ex allenatore di calcio ed adesso opinionista , ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato così delle ultime tendenze di mercato. Ecco le sue parole

“Purtroppo i veri padroni del calcio sono i procuratori. I giocatori non hanno più senso di appartenenza, si affidando a loro completamente. La nuova moda di portare il contratto a scadenza? I calciatori vengono avvicinati da altri club un anno, un anno e mezzo prima che l’accordo scada con le lusinghe di uno stipendio più altro. In queste condizioni come puoi competere con PSG, Manchester City o Chelsea? Poi il problema è che le risorse derivanti dai trasferimenti non restano nel sistema ma finiscono nelle tasche di giocatori e procuratori. Secondo il Rapporto FIFA negli ultimi dieci anni sono stati spesi 3,5 miliardi in commissioni agli agenti“.

