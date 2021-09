Lo strano ingaggio di Ribery alla Salernitana. Promessa di Lotito, bocciata da Sarri, rimedio granata

Franck Ribery alla Salernitana è la notizia del giorno, il campione francese, ex giocatore della Fiorentina non aveva preso bene la scelta della società viola che lo scorso giugno ha deciso di non rinnovargli il contratto (LEGGI QUI). Ribery lunedi sarà a Salerno per le visite mediche, firmerà un contratto da 1 milioni e mezzo a stagione.

La storia del suo trasferimento in granata è piuttosto curiosa, perchè solo qualche giorno fa lo stesso Ribery era dato vicinissimo alla Lazio, poi è arrivato il no di Maurizio Sarri. L’allenatore ha bocciato l’arrivo del francese e cosi Claudio Lotito, presidente biancoceleste che ancora controlla il club campano, ha dovuto mantenere la parola data al francese, e cosi è arrivata la chiusura del cerchio con l’ingaggio Salernitana.

Insomma, una nuova avventura, dopo Firenze, per Franck Ribery, che fa già sognare il popolo salernitano. Avventura nata dal no di Sarri e una promessa da mantenere di Lotito…

Flavio Ognissanti

