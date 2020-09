Pistocchi escluso da Tiki Taka su Mediaset perché è inviso dalla Juventus. Il retroscena

Il programma Tiki Taka inizierà il 21 settembre con l’inizio del campionato di Serie A. È subentrato Chiambretti al posto di Pierluigi Pardo a condurre il programma. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sarà ospite fisso del programma. Nelle squadre ci saranno anche altre due giornaliste e altri notevoli ospiti a rotazione. Ma c’è un grande assente, il giornalista Maurizio Pistocchi che è sparito in televisione da tre anni perché si dice fosse inviso dalla Juventus che non gradita le sue posizioni. Nel frattempo Mediaset si difende dalla accuse: “Il gruppo di Tiki Taka è stato creato in assoluta armonia tra la direzione editoriale e il conduttore. Non c’è nessuno veto”. Per il giornalista Chiambretti si tratta di una sfida importante: “È la prima volta nella mia vita che faccio un programma di sport, la prima volta che eredito il programma di un altro, due incognite che non corrispondono all’abitudine della mia storia televisiva. La prima difficoltà è cercare di dire cose che altri non dicono, una sfida molto difficile perché gli argomenti che tengono banco sono sempre quei 4 o 5: la maggior parte degli opinionisti, di tutte le reti, anche le locali, parla degli stessi temi nello stesso modo, eppure hanno il loro seguito. Sono convinto che questa ipnosi verbale sia il vero senso del calcio parlato”.

Fonte: Corriere della Sera

