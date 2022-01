Ilicic ricade nella depressione, la lettera toccante: “Conosco l’inferno della Bosnia che porta con sè”

Lunga ed emozionante lettera del giornalista Gigi Riva, inviato di guerra, indirizzata a Josip Ilicic dell’Atalanta. Il tifoso nerazzurro, sulle pagine odierne del Corriere della Sera, ha voluto dedicare un pensiero proprio al fantasista della Dea, di nuovo alle prese con quelle sofferenze e quei demoni che lo avevano tormentato già nel 2020.

“Caro Josip Ilicic, conosco l’inferno della Bosnia che porta dentro di sé. Per ogni tifoso atalantino lei è diventato l’emblema di una persona fragile e geniale, da tenere per cara. Ho letto del suo nuovo travaglio, del malessere interiore riemerso in un altro momento difficile della comunità a cui ora appartiene, la comunità bergamasca, alle prese con l’ondata di coronavirus più virulenta dopo la prima del 2020”, si legge sul quotidiano.

“Noi non possiamo far altro che inchinarci davanti al suo dolore esistenziale, ringraziarla per le gioie. Si prenda il suo tempo, ne ha tutto il diritto. Noi l’aspettiamo non con l’egoismo del tifoso che la vorrebbe presto con la maglia nerazzurra ma con l’affetto di chi vorrebbe che rispuntasse sulle sue labbra un sorriso. Sarebbe il segno che non sempre vincono i cattivi se non saranno riusciti a piegare un voglia di vita. Anche questa sarebbe una forma di giustizia. E dipende da lei”, chiosa il giornalista che ha trascorso anni nei Balcani e visto coi suoi occhi il campo di concentramento di Prijedor, città natale del calciatore atalantino. Lo riporta TMW

