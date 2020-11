Ag. Cutrone: “Si è sempre fatto trovare pronto. Chiesto da Iachini. Con Prandelli giocherà chi merita”

Giovanni Branchini, procuratore di Patrick Cutrone, ha parlato a Radio Bruno del suo assistito, queste le parole dell’agente dell’attaccante della Fiorentina:

“Patrick è stato richiesto espressamente da Iachini la scorsa stagione, dove ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta. Quest’anno l’allenatore ha fatto altre scelte ma sono sicuro che Prandelli adesso farà giocare chi merita. Il suo contratto? Il riscatto fissato non vuol dire che non si può trattare fra le parti. Ho un buon rapporto con entrambe le società. Le scelte che sono state fatte adesso sono state tecniche, il contratto e il riscatto obbligatorio (per il riscatto obbligatorio servono 15 partita da titolare ndr) non c’entrano nulla. Cutrone in questa stagione ha dimostrato di essere sempre pronto anche giocando poco ma non ha continuità”

