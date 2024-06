Fagioli, dopo non aver giocato mai quest’anno, si ferma per affaticamento. Chi lo avrebbe mai detto

Dopo la convocazione a sorpresa di Nicolò Fagioli in Nazionale, dopo lo stop forzato legato al percorso riabilitativo post “caso scommesse”, ecco che spuntano i primi acciacchi fisici. Il centrocampista bianconero non ha preso parte alla seduta di allenamento pomeridiana per un affaticamento muscolare, questo accusato nel match di domenica contro la Bosnia. Il lungo stop potrebbe incidere negativamente sulla sua condizione fisica e già la sua convocazione è finita al centro di numerose polemiche. Pessima notizia per Spalletti in vista del primo match europeo, dove gli Azzurri affronteranno l’Albania.

