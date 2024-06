Gazzetta: “Sondaggio Fiorentina per Pinamonti, il Sassuolo chiede 15 milioni. Su di lui anche Parma e Como”

La Fiorentina, come già annunciato dal direttore sportivo Daniele Pradè, deve reinventarsi in attacco. La Gazzetta dello Sport fa il punto su Andrea Pinamonti, uno dei nomi accostati ai viola in questa sessione di mercato. La valutazione del Sassuolo, al di là della retrocessione in Serie B dopo una stagione catastrofica nella massima categoria, parte da una base di 15 milioni di euro. La richiesta del club neroverde si rifà anche ai 20 milioni versati nelle casse dell’Inter per acquistarlo, ammortizzando così le perdite. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, i viola potrebbero tentare l’affondo in questi giorni. Intanto su Pinamonti, oltre alla Fiorentina, su di lui ci sarebbero due neopromosse, ovvero il Parma e il Como, che hanno voglia di rinforzarsi per la rinnovata esperienza in Serie A.

FABBRI: “MI PIACE RETEGUI, SERVE UN ATTACCANTE PRONTO. MI DISPIACE PER COME È FINITA CON ITALIANO”