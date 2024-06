Cm.it: “Fiorentina interessata a Valentini, difensore centrale del Boca Juniors. Ci sono anche Inter e Lazio”

La Fiorentina continua a lavorare per costruire una rosa che si adatti alle idee di gioco di coach Palladino. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, la Viola mostra interesse per il difensore Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il centrale argentino è in scadenza di contratto (31 dicembre 2024) ed ha già comunicato alla società l’intenzione di andare via. Data la sua volontà e il rifiuto di prolungare il suo contratto, il giocatore non stava più trovando spazio ed è finito ai margini. Su Valentini, oltre alla Fiorentina, ci sarebbero anche la Lazio e l’Inter, ma per il momento non è stato fatta alcuna mossa concreta. Resta solamente la richiesta preliminare di informazioni, al fine di valutare la fattibilità dell’eventuale operazione.

