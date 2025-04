Ferrara: “I pareggi? Roba strana ma è stata la gara dei portieri. Adesso la vera sfida sarà con le piccole”

Benedetto Ferrara ha così commentato a La Nazione: “I pareggi sono roba strana da maneggiare. Pensi di aver vinto se raggiungi l’avversario in rimonta, hai l’amaro in bocca se allunghi e ti fai riprendere. Stavolta la Fiorentina schizza avanti con una partenza a razzo e poi si fa riprendere, ma non senza provare a vincere, e questo conta. Questa è stata la partita dei portieri: De Gea torna a fare il fenomeno. Stessa cosa fa Maignan.

Certo, un po’ di amarezza c’è, ma sarà bene assorbirla in fretta, perché un pareggio a San Siro con un Milan che come squadra è poca cosa ma come singoli c’è poco da dire, alla fine va preso come un buon risultato, al di là di distrazioni difensive purtroppo fatali. Un po’ perché la Fiorentina è sempre in palla, è sicura di sé, ha personalità. E poi perché nella corsa per l’Europa quello che conterà è superare il limite di questa stagione, cioè fare punti pesanti con le squadre meno forti e forse per questo più ruvide da affrontare. Adesso la vera sfida è questa”.