CorSport, la Fiorentina cambia il centrocampo: solo Mandragora viaggia verso la permanenza in viola

La nuova Fiorentina targata Raffaele Palladinocambierà pelle e il reparto che subirà il maggior cambiamento – scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – è il centrocampo. Arthur farà ritorno alla Juventus, Maxime Lopez al Sassuolo, così come Duncan valuterà nuove destinazioni. Chi più probabilmente resterà alla Fiorentina è Rolando Mandragora. Le voci che nelle settimane scorse lo hanno accostato alla Lazio si sono piano piano dissolte. Attualmente il giocatore è contento della sua situazione a Firenze e non intende cambiare maglia, se non per un’offerta molto vantaggiosa che però al momento appare lontana considerato il quadro di incertezza generale delle panchine in Serie A. Il classe ’97 ha ancora due anni di contratto, che a meno di sorprese è destinato ad onorare.