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Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre

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Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre

Redazione

31 Marzo · 22:53

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 22:53

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Con il gol di stasera nel Play-Off mondiale con la Bosnia il centravanti della Fiorentina raggiunge Baloncieri, Riva e Bettega

Moise Kean ha appena scritto una pagina importante con la Nazionale azzurra. L’attaccante è andato a segno in ciascuna delle ultime sei partite disputate con l’Italia, per un totale di otto reti.

Un ruolino che lo avvicina ai grandi del passato: prima di lui, solo tre giocatori nella storia della Nazionale maggiore erano riusciti a segnare per sei gare di fila: Adolfo Baloncieri nel 1928, Luigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Il momento clou è arrivato stasera nella finale playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia, dove Kean si è confermato ancora una volta decisivo.

 

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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