Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre

Moise Kean ha appena scritto una pagina importante con la Nazionale azzurra. L’attaccante è andato a segno in ciascuna delle ultime sei partite disputate con l’Italia, per un totale di otto reti.

Un ruolino che lo avvicina ai grandi del passato: prima di lui, solo tre giocatori nella storia della Nazionale maggiore erano riusciti a segnare per sei gare di fila: Adolfo Baloncieri nel 1928, Luigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Il momento clou è arrivato stasera nella finale playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia, dove Kean si è confermato ancora una volta decisivo.

6 – Moise #Kean è andato a segno per sei gare di fila con l’#Italia (otto gol); solo tre giocatori in tutta la storia della Nazionale maggiore ci erano riusciti: Adolfo Baloncieri nel 1928; Luigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Condottiero.#Bosniaitalia pic.twitter.com/gF46lmLUWv — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2026

Lo riporta tuttomercatoweb.com