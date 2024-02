Spalletti al Franchi per Fiorentina-Lazio, gli osservati speciali? Belotti in attacco, c’è anche Kayode

il c.t. della Nazionale, Luciano Spalletti, domani presenzierà allo stadio Artemio Franchi per osservare alcuni possibili candidati alla chiamata in Azzurro. Gli osservati speciali della Fiorentina? In primis vada ad essere citato Andrea Belotti, il cui rendimento positivo in questo ultimo stint stagionale potrebbe certamente far sì che possa insidiare Ciro Immobile. Il Gallo potrebbe sfruttare l’esperienza a Firenze per dimostrare di essere meritevole di vestire una maglia azzurra, in occasione del prossimo Europeo. L’attenzione del Commissario Tecnico sarà rivolta anche ad altri viola, come Jack Bonaventura, uno dei volti nuovi portati dal nuovo ciclo di “spallettiano”. Osservata speciale anche la difesa viola, dove troviamo un giovanissimo Michael Kayode e di un oramai veterano come capitan Biraghi. In porta Pietro Terracciano, autore di interventi prodigiosi che lo hanno messo fin qui in risalto e che potrebbero indirizzarlo alla convocazione a Coverciano. A riportare la notizia è TMW.

