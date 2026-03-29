Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere lo spareggio playoff tra Bosnia Italia, in programma martedì 31 marzo a Zenica alle 20:45.

Arbitro di grande esperienza internazionale, il direttore di gara ha superato le 600 partite in carriera. Con gli Azzurri i precedenti sono cinque, con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte.

Tra queste, però, ce n’è una che pesa ancora tantissimo nella memoria dei tifosi italiani: Turpin era infatti l’arbitro della sfida di Palermo contro la Macedonia del Nord nel marzo 2022, quando la Nazionale venne eliminata con il gol al 92’ di Trajkovski.

Una sconfitta dolorosissima, che costò all’Italia la seconda mancata qualificazione consecutiva al Mondiale dopo quella del 2018. Un precedente che inevitabilmente torna alla mente in vista della delicata sfida contro la Bosnia.