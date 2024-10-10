Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21
Per il giovane centrale della Fiorentina dopo l'investitura di titolare ricevuta da Palladino un'altra meritata soddisfazione
Pietro Comuzzo nonostante la sconfitta per 2-1 rimediata nel pomeriggio con l'Under 20 a Frosinone contro l'Inghilterra , questa sera avrà comunque un motivo per festeggiare.
Il CT della Nazionale Under 21 Nunziata, lo ha infatti convocato in vista del match contro l'Irlanda del prossimo martedì 15 ottobre a Trieste. Il ragazzo raggiungerà quindi il compagno della Fiorentina Edoardo Bove in Under 21.
Torricelli: “Preferisco la filosofia di Palladino a quella di Italiano, il modulo lo fanno i giocatori”
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