Torricelli: "Preferisco la filosofia di Palladino a quella di Italiano, il modulo lo fanno i giocatori"

L'ex difensore viola, ha elogiato in particolare la rivoluzione tattica di Palladino e le prestazioni del "suo erede" Dodo

L'ex difensore della Fiorentina Moreno Torricelli è intervenuto al "Salotto Viola" su Italia7 per parlare dei vari temi in casa viola:

"Palladino sta facendo bene a Firenze. Il processo di transizione nel cambiare metodo di lavoro ed abituare i nuovi acquisti non è così immediato. Deve essere concesso un periodo di assestamento. Secondo me però, in questa stagione, la squadra viola si toglierà grandi soddisfazioni".

"Preferisco la filosofia di Palladino a quella di Italiano. Sono i calciatori che ti garantiscono il modo di giocare. Il modulo lo fanno i giocatori. I grandi allenatori sanno adeguarsi al materiale che hanno a disposizione".

"In difesa al momento Ranieri e Comuzzo danno più garanzie di Martinez Quarta e Pongracic. Chi è scivolato in panchina deve dimostrare di avere più fame di questi ragazzi cresciuti nelle giovanili che hanno il cuore viola"

"Difendere a quattro oppure a tre cambia tutto. A tre, ovviamente, sei più libero di attaccare il portatore in fase di non possesso. Dodò ha molta qualità e ha capito come interpretare il ruolo nel miglior modo possibile. E' un pò più forte di me".

Cecchi: “Con Biraghi fuori serve un altro capitano, De Gea giocatore con maggiore personalità”

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