Cecchi: "Con Biraghi fuori serve un altro capitano, De Gea giocatore con maggiore personalità"

Un tema importante stante la mancata titolarità di Biraghi nelle ultime gare è la figura del capitano. Secondo Cecchi ne serve un altro

Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare l'inizio di stagione della Fiorentina. Fra i diversi temi trattati anche la fascia di capitano orfana da qualche gara di Cristiano Biraghi momentaneamente accantonato da Palladino:

"La fascia di capitano è uno dei pochi simboli rimasti in questo calcio fast food, in cui tutto si consuma subito. La Fiorentina attraversa un momento in cui non ha giocatori di lungo corso, e quindi è obbligata in assenza di Biraghi a dare la fascia a Kouame o Ranieri"

“La Fiorentina per me deve trovare il suo nuovo capitano. Non solo la fascia, ma in questo senso anche i numeri e la storia hanno un valore. Questa è un fase di transizione, ma indubbiamente anche se è arrivato da poco il giocatore con maggiore personalità è De Gea".

Bucciantini: “Beltran non ha più un problema di ruolo ma di livello. Quando entri in campo devi importi”

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