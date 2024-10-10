Bucciantini: "Beltran non ha più un problema di ruolo ma di livello. Quando entri in campo devi importi"

Il livello Beltran lo deve trovare da solo, un livello di prestazione superiore in campo in qualsiasi situazione

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto per rispondere a domande e parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"Beltran? Il problema di Beltran non è più un problema di ruolo ma di livello. Contro i gallesi l'ha messo dietro la prima punta in una partita più semplice e nel suo ruolo ma non è andata bene. Anche perchè quando entri in campo devi imporre agonismo, capacità tecnica e la giocata per risolvere la partita.

Gudmundsson? E' una buona notizia per tutti quella di oggi. Sapevamo che Gudmundsson fosse forte, ma ci ha messo 2 partite ad entrare nell'ambiente. Deve crescere di condizione ma anche in una partita in cui sembrava fuori poi ha fatto il gol decisivo contro una squadra che lotta per lo scudetto.

Kean? Ha giocato una partita pazzesca. Dà grande contributo alla squadra e Palladino l'ha detto che Kean sta vivendo la sua esperienza alla Fiorentina dal primo giorno con pienezza di sentimento. Quest'anno non abbiamo un problema sotto il punto di vista della punta."

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