Papà Retegui: “Mateo è l’unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia”

Carlos Retegui, padre di Mateo, uno dei profili accostati alla Fiorentina per la rifondazione in attacco, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto discutere in Argentina. Le parole riportate da Tyc Sports:

“Oggi Mateo è l’unico argentino che ha la possibilità di giocare in una Nazionale che ha quattro stelle sulla maglia. Per noi è motivo di orgoglio. Mateo ama la squadra italiana. La sua priorità era giocare con l’Italia. Sta vivendo un anno fantastico, con la convocazione all’Europeo ha raggiunto un traguardo davvero molto importante. Dobbiamo tenere i piedi per terra e pensare alla partita di giovedì contro la Spagna”.

