Italia, la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per Euro2024: c’è Fagioli, escluso Orsolini

Il c.t della Nazionale, Luciano Spalletti, ha fatto le sue scelte in vista di Euro2024. Nella lista dei convocati nessun giocatore della Fiorentina, con qualche sorpresa a centrocampo e in attacco: un posto per Nicolò Fagioli in mezzo ed esclusione inaspettata per Riccardo Orsolini, che era stato convocato per il raduno in programma il 31 maggio a Coverciano. Federico Gatti prende il posto dell’infortunato Scalvini, che dovrà fare i conti con la rottura del crociato rimediata proprio nel match di recupero tra Atalanta e Fiorentina. A seguire la lista dei 26 convocati:

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma);

Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

