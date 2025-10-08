Inizio da incubo, ma la Fiorentina ha 10 giocatori convocati in nazionale, seconda solo al Milan

15 sono invece le convocazioni per i giocatori rossoneri, che guidano questa speciale classifica

Nonostante un inizio di stagione da incubo, la Fiorentina è la squadra con più nazionali convocati in questa pausa, dopo il Milan, che sarà la prossima avversaria in campionato della viola. I dieci nazionali della formazione allenata da Stefano Pioli sono: Moise Kean (Italia), Roberto Piccoli (Italia), Hans Nicolussi Caviglia (Italia), Niccolò Fortini (Italia U21), Tommaso Martinelli (Italia U21), Cher Ndour (Italia U21), Edin Dzeko (Kosovo), Eman Kospo (Kosovo), Albert Gudmundsson (Islanda), Marin Pongracic (Croazia).