Chiesa non dimentica nonostante l’addio amaro: “Città speciale per me? Firenze”

Federico Chiesa, convocato in Nazionale dal c.t Luciano Spalletti, ha partecipato ad uno dei format social degli Azzurri. L’ex viola, alla domanda su quale fosse per lui una città speciale, ha risposto con un secco “Firenze”, non dimenticando la sua esperienza con la maglia viola. Il figlio d’arte dimostra ancora di avere un legame particolare con la città di Firenze, che l’ha cullato fino all’addio amaro che l’ha portato alla Juventus.

