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Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: “Good job and congratulations Moise”

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Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: “Good job and congratulations Moise”

Redazione

26 Marzo · 23:46

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 23:46

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Il presidente viola si congratula pubblicamente con l’attaccante per il ritorno al gol in azzurro che avvicina l'Italia ai mondiali

Il ritorno al gol di Moise Kean non è passato inosservato in casa Fiorentina. Dopo la rete messa a segno con la maglia dell’Italia, il presidente viola Giuseppe Commisso ha voluto esprimere pubblicamente la propria soddisfazione con un messaggio breve ma carico di affetto: “Good job e congratulazioni Moise”.

Un attestato di stima importante per l’attaccante, che ritrova fiducia e incisività in un momento chiave della stagione. Il gol in azzurro rappresenta infatti una boccata d’ossigeno per Kean, che con la Fiorentina non segnava dalla sfida contro lo Jagiellonia.

Il centravanti è ora chiamato a un doppio impegno: da una parte contribuire al percorso dell’Italia con l’obiettivo Mondiale, dall’altra farsi trovare pronto per il finale di stagione con la Fiorentina. La squadra viola, infatti, si prepara ad affrontare settimane decisive, e ritrovare un Kean in forma potrebbe rivelarsi determinante.

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