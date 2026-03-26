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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

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Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

Redazione

27 Marzo · 00:15

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 00:15

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L’ultimo atto per i Mondiali USA sarà Bosnia-Italia, con la sfida aperta tra Kean e Dzeko, ex compagni alla Fiorentina

L’Italia, battendo ed eliminando l’Irlanda del Nord a Bergamo, guadagna l’accesso alla finale playoff che dovrà dire se la Nazionale azzurra tornerà a giocare i Mondiali a 12 anni di distanza dall’ultima partecipazione.

L’ostacolo che separa Tonali e compagni da Canada, Messico e Stati Uniti, adesso si chiama Bosnia, che vince la semifinale del percorso A e si guadagna il pass per l’ultimo atto. Al Cardiff City Stadium succede di tutto, ma al 90′ è 1-1: il gol di Dzeko all’86’ pareggia i conti dopo l’iniziale vantaggio di Daniel James, centrocampista del Leeds, arrivato al 51′. L’ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, allo Schalke 04 da gennaio, manda dunque la partita ai supplementari. I 30′ in più, però, non bastano alle due squadre per sbloccare il pareggio. Si va ai rigori: tra i bosniaci sbaglia Demirovic, ma tra i padroni di casa sono errori fatali quelli di Johnson e Williams dagli undici metri. Esulta quindi la Bosnia, che in campo schierava dal 1′ minuto, oltre a Dzeko, anche due conoscenze della Serie A come Muharemovic del Sassuolo e Kolasinac dell’Atalanta.

Per l’Italia dunque l’ultimo ostacolo porta il nome della Bosnia: appuntamento fissato per martedì 31 marzo, allo stadio Bilino Polje di Zenica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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