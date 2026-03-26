Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

L’ostacolo che separa Tonali e compagni da Canada, Messico e Stati Uniti, adesso si chiama Bosnia , che vince la semifinale del percorso A e si guadagna il pass per l’ultimo atto. Al Cardiff City Stadium succede di tutto , ma al 90′ è 1-1: il gol di Dzeko all’86’ pareggia i conti dopo l’iniziale vantaggio di Daniel James, centrocampista del Leeds, arrivato al 51′. L’ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, allo Schalke 04 da gennaio, manda dunque la partita ai supplementari . I 30′ in più, però, non bastano alle due squadre per sbloccare il pareggio. Si va ai rigori : tra i bosniaci sbaglia Demirovic, ma tra i padroni di casa sono errori fatali quelli di Johnson e Williams dagli undici metri. Esulta quindi la Bosnia , che in campo schierava dal 1′ minuto, oltre a Dzeko, anche due conoscenze della Serie A come Muharemovic del Sassuolo e Kolasinac dell’Atalanta.