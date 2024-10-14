Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone

Risultato mai in discussione per la Nazionale di Luciano Spalletti. Doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi

L’Italia riprende la sua marcia in Nations League e torna a vincere, contro Israele. Dopo il pareggio con il Belgio la Nazionale si è imposta con il risultato di 4-1. Di Retegui su rigore, Frattesi e Di Lorenzo (doppietta) le reti degli azzurri che restano così in vetta al gruppo 2 della Lega A, davanti alla Francia. che grazie alla vittoria sul Belgio, segue in classifica con un solo punto di distanza. Un'altra prova molto convincente per la squadra di Luciano Spalletti che continua a correre verso le fasi finali della competizione.

La Nazionale vincendo stasera blinda anche il posto come testa di serie al sorteggio per i mondiali. Secondo il regolamento infatti le 12 teste di serie saranno le otto qualificate ai quarti di Nations League e le quattro con il miglior ranking FIFA di Novembre.

Lo riporta fanpage.it

Bucchioni: “Mi dicono che Palladino abbia un grande carattere, altri sono aziendalisti, lui no”

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