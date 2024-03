Fiorentina-Maccabi verrà giocata regolarmente a porte aperte allo stadio Franchi. Non ci saranno le porte chiuse

Fiorentina-Maccabi Haifa verrà giocata regolarmente a porte aperte giovedi 14 marzo. Nelle ultime ore si era paventata l’ipotesi di una partita da giocare a porte chiuse allo stadio Franchi per paura di possibile attentati o ripercussioni contro la squadra israeliana ma così non sarà. Certamente potrebbero essere prese delle contromisure contro ogni tipo di rischio ma la gara sarà giocate a porte aperte con i tifosi viola che potranno andare regolarmente allo stadio per incitare i ragazzi di Vincenzo Italiano per la gara di ritorno di Conference League.

TARE ALLA FIORENTINA AL POSTO DI PRADÈ? ECCO TUTTA LA VERITÀ