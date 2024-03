Lotito furioso: “Oggi superato il limite. La Lazio si farà sentire nelle sedi opportune. Basta Lega Calcio”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è una furia dopo la partita col Milan, persa 1-0 dalla sua Lazio e chiusa in 8 uomini dopo le tre espulsioni rifilate da Di Bello a Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Queste le sue parole su Dazn

“Manca affidabilità del sistema e quando accade bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose come questa. Bisogna vincere con il merito. C’è un limite oltre il quale non si deve andare e oggi tutti i limiti sono stati superati. Io non parlo con gli arbitri, non conosco chi sia Di Bello ma ho visto come ha arbitrato. Uno che fa l’arbitro dovrebbe avere la capacità di capire qual è il punto di equilibrio e rottura. È giunto il momento che la Lega abbia una conduzione terza al di fuori del sistema, perché il sistema non è più in grado di garantire affidabilità. La Lazio si farà valere nelle sedi preposte per quello che tutti hanno visto pubblicamente. Quando un sistema non è in grado di garantire l’affidabilità dovrebbe porsi punti interrogativi e dare risposte concrete e non a parole. Questa cosa si ripete da diverso tempo”.

SI GIOCA A PORTE APERTE FIORENTINA-MACCABI, LA RICOSTRUZIONE