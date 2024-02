Tare alla Fiorentina al posto di Pradè? Fake News, Commisso ha già confermato il direttore sportivo

Non trova conferme la notizia che è arrivata dall’Albania che vorrebbe Tare come nuovo direttore sportivo della Fiorentina aL posto di Daniele Pradè a partire dalla prossima stagione. L’ex dirigente della Lazio, adesso libero dopo la rottura con Sarri, è in cerca di una nuova squadra ma non sarà la società viola la sua prossima casa. Nelle ultime settimane è arrivata la conferma da parte di Commisso, patron viola, verso tutti i dirigenti gigliati, compreso Pradè, che lavora fianco a fianco con Barone e che ha dunque la piena fiducia dalla proprietà, questo anche per mettere fine a tutte le illazioni.

