Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"

Il giornalista ha detto il suo pensiero riguardo alla prestazione dell'attacco azzurro contro Israele ieri sera

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della prova della Nazionale contro Israele parlando di Kean in primis: "Kean non sembrava centratissimo con questo modulo, invece mi ha fatto cambiare idea perché con Retegui ha giocato benissimo e insieme sono state le uniche note positive della serata. Si diceva che non avevamo le punte, ma in due gare abbiamo segnato 10 gol, quindi bisogna dire che Gattuso sta portando un calcio offensivo dove gli attaccanti sono valorizzati al massimo."

Prosegue: "Salvo solo l'attacco, mentre il resto non deve più ricapitare perché la difesa e il centrocampo hanno ballato troppo e non va bene. Non si possono fare questi errori, altrimenti poi li paghi e diventa un problema grande ottenere ottimi risultati. Sembrava scapoli contro ammogliati tra noi e gli israeliani."