Probabile formazione Italia: Gattuso va verso il 4-3-3, Kean potrebbe giocare da esterno

Avanti per il bis. Dopo la manita all'Estonia l'Italia di Gennaro Gattuso si ritroverà in campo questa sera a Debrecen - in Ungheria - per una sfida valida per la sesta giornata del gruppo I (qualific...

Avanti per il bis. Dopo la manita all'Estonia l'Italia di Gennaro Gattuso si ritroverà in campo questa sera a Debrecen - in Ungheria - per una sfida valida per la sesta giornata del gruppo I (qualificazioni UEFA) alla Coppa del Mondo 2026. A partire dalle 20.45 ci sarà un secondo posto da blindare, quello che ci consente almeno di avere un pass per i play-off non dovessimo riuscire a scavalcare la Norvegia in testa al raggruppamento. Non è impresa difficile, ma nemmeno impegno da sottovalutare. "Vengono da sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette partite e con la Norvegia non meritavano di perdere. Non sarà una partita facile - ha detto Gattuso dalla sala stampa del Nagyerdei Stadion -, affrontiamo una squadra con giocatori di qualità che non ha grande fisicità, ma che è molto abile nelle transizioni. Da parte nostra ci deve essere grande rispetto, non bisogna sottovalutare nessuno. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni per far durare questo entusiasmo fino a giugno”.

L'atmosfera nel gruppo è allegra dopo il largo successo di venerdì, tutt'altro clima invece c'è attorno alla sfida di questa sera. "Noi siamo qui per fare la nostra partita, ma ci sono rispetto e dolore per quello che sta succedendo", ha detto il ct. Attesi sugli spalti poco più di tremila tifosi, arbitrerà la contesa l'arbitro sloveno Slavko Vinčić.

COME ARRIVA ISRAELE

"Sappiamo che l'Italia è più forte di noi". Senza mezze misure ieri il CT Ben Shimon s'è così espresso sulla sfida di questa sera contro gli Azzurri che rappresenterà in un senso o nell'altro uno snodo cruciale per il secondo posto nel raggruppamento I. La squadra che ha in Oscar Gloukh e Manor Solomon i suoi calciatori tecnicamente più dotati probabilmente non si aspettava di trovarsi a metà del cammino davanti all'Italia e sa che quella di stasera sarà occasione ghiotta, quasi irripetibile, se vorrà tentare di strappare un pass per i play-off proprio a discapito dell'Italia. "Siamo a metà del girone e dobbiamo convivere con la pressione di una classifica buona", ha detto il CT che scenderà in campo con un 5-4-1 tutto difesa e ripartenze. Il centravanti sarà Baribo, classe '98 che gioca nei Philadelphia Union in MLS. Lo scrive Tuttomercatoweb