Previsioni ricavi UEFA: in Champions si dividono 2,4 mld, alla Conference solo le briciole

La UEFA ha definito le previsioni economiche per la stagione 2024/25 relative alle sue quattro principali competizioni: Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa Europea.

Come riportato da Calcio e Finanza, i ricavi attesi sono di 4,4 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi verranno redistribuiti tra i club partecipanti. La restante parte — circa 1,2 miliardi — sarà destinata a compensare le squadre escluse o eliminate nei turni preliminari, mentre 600 milioni resteranno nelle casse della UEFA.

La suddivisione dei 3,3 miliardi evidenzia nettamente la disparità tra le competizioni:

2,4 miliardi andranno ai club di Champions League e Supercoppa Europea

565 milioni saranno destinati all’ Europa League

Solo 285 milioni finiranno nelle casse delle squadre impegnate nella Conference League, tra cui la Fiorentina

Un divario che sottolinea quanto il passaggio dalla Conference all’Europa League non sia solo una questione di prestigio sportivo, ma anche una necessità strategica sul piano economico. Per club ambiziosi come quello viola, il salto di livello europeo è diventato una priorità inderogabile.