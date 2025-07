Repubblica svela: “Candidatura Franchi per Euro 2032? Martedì incontro tra comune, Fiorentina e UEFA”

L’appuntamento è per martedì, 15 luglio, a Palazzo Vecchio. Comune, Fiorentina e Uefa, rappresentata da Michele Uva delegato ufficiale per il comitato organizzatore italiano, si incontreranno per iniziare a sviluppare la candidatura di Firenze per Euro 2032, kermesse che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Con i cantieri partiti da qualche anno e con il primo lotto di lavori che dovrà terminare entro il 2026 il Franchi è ben più avanti di altre realtà con cui si gioca la partita, come Bologna, Cagliari, Genova, Palermo o Bari, date per certe come sedi Milano, Torino, Roma e Napoli. La vocazione turistica e l’esperienza passata ad accogliere e gestire grandi eventi – come la partenza del Tour de France lo scorso anno – poi sono un ulteriore tassello in favore della città. Ma non basta. E qui entrano in gioco i contatti tra Palazzo Vecchio e Fiorentina: per completare il progetto del Franchi mancano 100 milioni, i 55 milioni dei Piani Urbani Integrati prima assegnati e poi revocati alla città metropolitana e altri soldi stimati in rifiniture ma ugualmente necessari per rendere l’impianto del Nervi moderno e funzionale.

Commisso ha più volte dichiarato di essere pronto a partecipare a un project financing e a immettere una cifra considerevole – i 55 milioni mancanti- in cambio di un total control dei lavori e di una lunga concessione. I contatti con il Comune sono andati avanti in maniera proficua per tutto l’anno ma adesso devono trasformarsi in realtà. Un po’ per le tempistiche e per far si che tra il primo lotto dei lavori che terminerà nel 2026 e il potenziale secondo lotto affidato alla Fiorentina non si perda tempo fino a far slittare la fine dei lavori a dopo il 2029; un po’ perché soltanto una forte convergenza tra pubblico e privato può rappresentare la spinta decisiva per far entrare Firenze nelle cinque sedi. Se la ricetta sarà vincente e Firenze sarà scelta come sede potrà poi beneficiare del contributo economico della Uefa destinato agli stadi che ospiteranno le partite. In questo modo con gli introiti di Euro 2032 il progetto Franchi potrebbe essere completato non solo nel lotto 1 (curva Fiesole, maratona e tribuna) e nel lotto 2 (curva Ferrovia, Maratona e tribuna lato ferrovia) ma anche nelle rifiniture e in tutti gli altri aspetti più confortevoli, skybox, aree commerciali. Lo riporta Repubblica.