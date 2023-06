Italiano: “Il secondo gol preso spesso si può evitare. Dispiace ma i ragazzi devono essere orgogliosi”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato al sito ufficiale della UEFA: “Il secondo gol preso spesso si può evitare, ma al 90′ di una finale sie meno lucido, la situazione non al interpreti come nei primi minuti, così l’avversario ha fatto gol. Dispiace perché avevamo fatto una grande partitia, vince chi sbaglia meno. I ragazzi però devono essere orgogliosi, non è da tutti fare una stagione del genere. Abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso, purtroppo potevamo essere premiati con un trofeo”.

LEGGI ANCHE, TRE CALCIATORI DELLA FIORENTINA NELLA TOP-11 DELLA CONFERENCE: MILENKOVIC, BIRAGHI E GONZALEZ