Euro2032, la candidatura di Italia e Turchia dà una spinta al Franchi per prendere i 55 milioni

Scrive il Corriere Fiorentino, Nardella quella di ieri l’ha definita una spinta inaspetta al progetto Franchi alla notizia della condidatura di Italia-Turchia per Euro 2032. La riserva dell’Uefa sarà sciolta il 10 ottobre, ma visto che altre candidature non esistono, la scelta appare scontata. Viene così rilanciata l’ipotesi di veder arrivare i 55 milioni mancanti per coprire il progetto Arup sullo stadio di Firenze. “La candidatura congiunta è una straordinaria notizia. L’obiettivo è confermare tutte e 10 le città candidate. Questa notizia rappresenta una spinta inaspettata ed eccezionale al nostro progetto e apre la strada in modo inequivocabile ad una soluzione finale con il Governo per sostituire il finanziamento dei 55 milioni che sono stati tolti alla nostra città tre mesi fa”.

LEGGI ANCHE, L’ANNUNCIO DI PEDULLÀ