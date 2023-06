West Ham tornato a Londra, finito ritiro in Portogallo. Domani ‘Media Day UEFA’ come Fiorentina

Come raccontato da Radio Bruno, il West Ham è sbarcato a Londra nel pomeriggio dopo i giorni di ritiro in Portogallo per preparare la finale di Praga contro la Fiorentina. Gli Hammers hanno sfruttato il clima caldo dell’Algarve, regione più meridionale del Portogallo, per allenarsi dopo aver terminato il campionato inglese nello scorso fine settimana. Domani ci sarà il Media Day organizzato dal UEFA in vista della finale del 7 giugno per gli uomini di Moyes: proprio come successo per la Fiorentina nella giornata di oggi, la stampa potrà assistere all’allenamento ed alla conferenza del tecnico scozzese oltre che alle interviste per i calciatori del West Ham.

