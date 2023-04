Lech Poznan-Fiorentina sarà arbitrata da Irfan Pejlto. Tre italiane incontrate, solo la Juventus ha vinto

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Uefa ha comunicato gli arbitri che dirigeranno gli incontri di Europa League e Conference League, dove sono coinvolte tre squadre italiane: Roma, Juventus e Fiorentina. Juventus-Sporting Lisbona sarà diretta dal turco Umlut Meler, supportato da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, gli assistenti. A bordo campo è stato designato Arda Kardeler, pronto a dover placare un’eventuale sfuriata di Massimiliano Allegri, al Var invece ci saranno il francese Jerome Bistard e il turco Abdulkadir Bitigen.

In Feyenoord-Roma dirigerà la gara lo spagnolo Josè Maria Sanchez Martinez, assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto uomo Cesar Soto Grado, al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra.

Per quanto riguarda la viola arbitrerà la gara il bosniaco Irfan Peljto, in carriera ha già arbitrato Juventus, Lazio e Roma, due sconfitte per le capitoline contro Feyenoord e CSKA Sofia, mentre per la Juve una misera vittoria per 1-0 contro il Malmoe. In questo impegno verrà affiancato da tre connazionali: Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo, i due assistenti, e Milos Gigovic, quarto uomo. Al Var lo svizzero Fedayi San e il croato Ivan Bebek.

