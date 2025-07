Tifosi del Crystal Palace furiosi per la retrocessione in Conference, hanno protestato sotto la sede Uefa

Continuano le proteste dei tifosi del Crystal Palace che dopo aver vinto la FA Cup si sono visti negare la possibilità di partecipare all’Europa League. Il motivo è quello legato alla norme delle multi proprietà, visto che il proprietario del Lione, Textor, possiede anche una quota del club inglese, da qui la decisione dell’UEFA di retrocedere il Palace dall’Europa League alla Conference. Decisione che ha scatenato le proteste dei tifosi che prima hanno protestato in Inghilterra contro la UEFA e poi si sono recati a Nyon presso la sede per continuare a manifestare il loro dissenso. A Nyon gli Ultras inglesi hanno affisso diversi striscione e consegnato inoltre una lettera al Presidente Ceferin e una valigetta piena di banconote false. Insomma i tifosi non hanno preso bene questa decisione ma nemmeno il club che ha già annunciato il ricorso al TAS di Losanna