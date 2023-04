Grande errore arbitrale in favore del Milan e contro il Napoli. Arbitro e Var non vedono un rigore netto

Davvero assurdo quello che sta succedendo al Maradona dove non è stato concesso un clamoroso rigore per il Napoli sul punteggio di 0-0. Siamo al minuto 37 quando Leao stende nettamente Lozano in piena area di rigore, anche secondo i telecronisti Mediaset il rigore è netto. Per l’arbitro invece è tutto regolare, e anche il VAR conferma il verdetto del campo. Il rigore è davvero netto e resta un mistero il mancato intervento del Var

